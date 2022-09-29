Иммунолог Ярцева посоветовала ездить на море каждый год | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 10:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Иммунолог Ярцева посоветовала ездить на море каждый год

Читать 360tv в

Жителям холодных регионов нужно стараться ездить на море каждый год, чтобы организм получал достаточно витамина D. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«В первую очередь, это солнце, витамин D. Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод», — отметила она.

Реклама

Кроме того, в поездках на море люди расслабляются и снимают стресс, что хорошо отражается на состоянии организма. В поездках на море лучше заниматься физической активностью, чтобы усилить оздоровительный эффект.

Реклама

«Прогулки по пляжу, это то, чего человек не имеет в городе. Плавание, волейбол. Это дает исцеляющий эффект. Нужно ездить ежегодно. Это не обязательно лежание на пляже. Виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, еще какие-нибудь виды спорта», — добавила Ярцева.

0 0 0 0 0 0