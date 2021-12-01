Врач из ЮАР назвал симптомы «омикрон»-штамма

Медик из ЮАР Унбен Пиллей назвал симптомы, наблюдавшиеся у зараженных «омикрон»-штаммом. Во многом они оказались схожими с гриппом.

По словам врача, у разных пациентов наблюдались сухой кашель, лихорадочное состояние, потливость по ночам и ломота в теле, передает РИА «Новости».

Медик отметил, что это соотносится со всеми старыми симптомами коронавирусной инфекции. Он рассказал, что пока «омикрон» проходит в очень легкой форме, но что-то утверждать рано. До этого медассоциация республики назвала первым сигналом сильную усталость, а потери вкуса и обоняния у пациентов не наблюдалось.

При этом медики почти что исключают вероятность заражения двумя штаммами сразу. Врач-эксперт Тимур Пестерев заявил ранее, что гораздо выше возможность образования в организме нового варианта. При этом эксперт не исключил, что человек может контактировать одновременно с двумя штаммами, но размножаться начнет тот, который в итоге окажется в организме. Медик также напомнил, что вирус стремится выжить и размножаться, а для этого он не должен вызывать гибель человека.