Гонка «дельты» и «омикрона». Что будет при заражении сразу двумя штаммами

В редких случаях пациент заболевает одновременно двумя «штаммами» коронавируса. Двойная инфекция может случиться произойти на фоне пониженного иммунитета и иммунодефицита. Она может привести как затяжному лечению в больнице.

Пока первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России не зафиксировали, но иммунологи уже предположили насколько опасна будет встреча «дельты» и варианта из ЮАР. По их словам, при взаимодействии штаммов могут появиться новые мутации, однако об их опасности пока что рано говорить.

Вероятность встречи двух вирусов-мутантов зависит от пути распространения мутации. Эксперты отметили, что если за ограниченное время один штамм начнет вытеснять другой, то их встреча неизбежна. Но скорость вытеснения одного варианта другим не предугадать.

Эпидемиолог Александр Выгоняйлов напомнил, что «дельта» в свое время конкурировал с «бетой», который так же вышел из ЮАР, и не дал ему размножиться, написал Ura.ru.

Двойной удар от штаммов

Случаи двойного заражения двумя штаммами довольно редки, но все же случаются. В Таиланде при тестировании рабочих на строительных площадках выявили случаи смешанной инфекции — они заболевали одновременно британским и индийским штаммами коронавируса. Исследователи предполагали, что такие двойные заражения возникали у людей, которые проживали в условиях скученности.

Медики почти что исключают вероятность заболевания двумя штаммами сразу. Врач-эксперт Тимур Пестерев напомнил «360», что случаи заболевания сразу двумя штаммами коронавируса редки, гораздо выше вероятность образования в организме нового варианта. При этом эксперт не исключил, что человек может контактировать одновременно с двумя штаммами, но размножаться начнет тот, который в итоге окажется в организме. Медик также напомнил, что вирус стремится выжить и размножаться, а для этого он не должен вызывать гибель человека.

Чем более вирулентный возбудитель, тем он менее вредоносный. Это его эволюционная тактика — распространится на большое количество людей и при этом не убить хозяина раньше срока, чтобы он передался как можно большему количеству людей Тимур Пестерев

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также отметил, что заразиться одновременно двумя штаммами «дельтой» и «омикроном» можно при сниженном иммунитете, например, когда человек страдает иммунодефицитом. Однако сейчас медики пытаются понять, насколько сильно штамм из Ботсваны и ЮАР может преодолеть иммунную защиту от «дельты».

«Это очень большой научный вопрос, и сейчас на него пытаются ответить. Но здесь нет особой опасности — просто переболевший хотел бы быть защищенным и не болеть во второй раз», — добавил Скулачев.

Влияние на организм

Данных о том, как два варианта могут повлиять на организм не так много, и иногда симптомы болезни проявляются у пациентов по-разному. В Бельгии 90-летняя женщина получила положительный результат ПЦР-теста, но долгое время не имела признаков ОРВИ. Однако ее состояние резко ухудшилось, и меньше чем за неделю она умерла. Посмертное тестирование выявило штаммы «альфа» и «бета», писало РИА «Новости».

В Португалии заболевшая двумя штаммами девушка вылечивалась долго от инфекции. Она несколько раз попадала в больницу с симптомами ОРВИ. После этого ученые секвенировали геномы возбудителей в образцах, которые взяли у нее в разное время, и нашли там два далеких друг от друга варианта коронавируса.

После исследования ее случая специалисты не исключили, что повторное заражение на самом деле может быть смешанным заражением из-за нескольких штаммов.