Врач дала советы по борьбе с метеозависимостью

Июнь начался в Москве и ближайших регионах с проливных дождей и невысокой температуры. В конце неделе синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Как такие изменения пережить метеочувствительным людям, рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

В интервью газете «Вечерняя Москва» она заявила, то пока существует только симптоматическое лечение метеозависимости.

«Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния», — сказала медик.

По ее словам, в такие периоды нужны беречь нервную систему и избегать информации, которая вызывает тревожность. Алексеева заметила, что при метеочувствительности боли практически неотличимы от тех, что происходят при хронических заболеваниях. Поэтому если человек не знает точную причину своего плохого самочувствия, то лучше сходить ко врачу.

При этом хуже всего перепады погоды переживают пожилые. Метеочувствительность также может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и основных заболеваний. Например, от гипертонии, сахарного диабета, вегетососудистой дистонии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360», что установившиеся в Москве, Подмосковье и остальной европейской части стране дожди, постепенно начнут уходить во второй половине недели. Уже 4 июня будет чаще появляться солнце, а столбики термометров могут подняться до +20 градусов.