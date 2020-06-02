Дожди обязательно уйдут. Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето

Не стоит отчаиваться из-за проливных дождей, которые продолжаются в европейской части России уже несколько дней. Уже на этой неделе на смену им придет теплая июньская погода, а настоящее лето начнется в выходные.

Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что дождливая погода, которая установилась в Москве, Подмосковье и остальной европейской части России уже надоела. Ливни, которые обрушились на эту территорию, превышают пороговые значения, и становятся по-настоящему опасным явлением.

«Есть такая поговорка — „когда умирает последняя надежда, рождается самая последняя“. И сегодня, и завтра дожди прогнозируются. Особенно интенсивными они будут завтра — и вечером 3 июня, и ночью 4-го. Но уже после полудня 4 июня не просто забрезжит надежда — будет очень приятная новость» — пояснил Вильфанд.

Собеседник отметил, что именно в это время начнет меняться циркуляционный механизм воздуха — воздушные массы будут приходить в европейскую часть России с востока и юго-востока. Кратковременные дожди останутся, но будет чаще появляться солнце. И самое главное — повысится температура.

Во второй половине дня четверга мы ожидаем, что столбик термометра поднимется до 20-градусной отметки, а это уже нормальный температурный фон для июня. В дальнейшем ночью будет +10-11 градусов, а днем — +20-22 градуса Роман Вильфанд.

При этом синоптики прогнозируют, что четверг в связи с изменением циркуляции будут небольшие грозы. Собеседник подчеркнул, что они должны восприниматься, как признак летней погоды.

В свою очередь, потепление не остановится — настоящее лето ждет москвичей уже в конце этой недели.

«Начиная с ночи воскресенья придет по-настоящему летняя погода: ночные температуры будут +13-15 градусов, а дневные — +23-25. В субботу будет уже +22-24, в воскресенье — +23-25. В выходные придет настоящее лето», — подчеркнул Вильфанд.