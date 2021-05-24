Врач дал совет, как снизить риск развития рака кишечника

Вероятность развития рака толстой и прямой кишки меньше у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Об этом 5-tv.ru рассказал онколог-химиотерапевт Андрей Базылев.

«Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать», — посоветовал доктор.

Он также сослался на статью в журнале Cancer Spectrum, авторы которой пришли к выводу, что люди, «которые употребляют в большом количестве сладкие газировки, мясо, алкоголь, подвержены достаточно большому риску развития колоректального рака».

Исследования, согласно которым онкологические заболевания возникает и у тех людей, которые не пьют, медик назвал некорректными.

«Потому что человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки, которые тоже содержат алкоголь — например, квас», — пояснил специалист.

Ранее американские ученые выявили необычный симптом, который указывает на повышенный риск появления рака груди и шейки матки. Это лиловые высыпания, которые появляются при дерматомиозите — системном заболевании соединительной ткани и мускулатуры.