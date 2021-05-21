Неожиданные симптомы рака выявили медики из США

Ученые из США выявили необычный симптом, который указывает на повышенный риск развития онкологических заболеваний. Насторожить человека должно появление фиолетовой сыпи.

К таким выводам пришли в американском исследовательском медицинском центре Mayo, сообщила газета Express.

Описанная специалистами сыпь называется дерматомиозитом. Если возникают подобные кожные расстройства, то велика вероятность развития рака шейки матки и груди. Фиолетовые высыпания также могут свидетельствовать об онкологических заболеваниях яичников, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Дерматомиозит, подчеркнули эксперты, зачастую сопровождаются мышечной слабостью. Человек также может испытывать боли в спине и страдать запором.

Врачи посоветовали людям с перечисленными симптомами не откладывать визит к специалисту.

В России наиболее распространены рак предстательной железы и молочных желез. Нередко жителям страны диагностируют рак желудка, легкого и прямой кишки.