Врач дал совет, как снизить риск заразиться коронавирусом на Новый год в компании

Необходимо отказаться от встречи главного зимнего праздника с теми, у кого проявляются хотя бы малейшие признаки болезни. Кроме того, незадолго до празднества нужно выпить противовирусный препарат.

Помимо этого, крайне важно включить дома кварцевую лампу.

«Даже во время встречи Нового года. Сейчас лампы все защищенные, и человек может находиться [в помещении], когда кварцевая лампа работает», — объяснила врач.

Такие лампы установлены во всех медицинских центрах и больницах. Они имеются и в продаже, причем по невысокой цене.

«Лучше защитить себя этим», — добавила терапевт.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев предупредил россиян, что за границей сохраняется повышенная опасность заразиться коронавирусом во время встречи Нового года. К тому же во всех курортных странах меняется эпидемическая обстановка. А значит, не исключен риск провести весь отпуск в гостинице.