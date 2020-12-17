facebook_pixel
    17 декабря 2020, 10:04

    Эксперт предупредил россиян, что встречать Новый год за границей опасно для здоровья

    Полина Петрова

    Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев предупредил россиян о повышенной опасности заразиться коронавирусом во время празднования Нового года за границей, пишет сайт URA.ru.
    Эксперт предупредил россиян, что встречать Новый год за границей опасно для здоровья

    Он заметил, что число стран с открытыми границами небольшое. В их числе Турция, где бушует пандемия. Помимо прочего, сезон отдыха там уже прошел.

    «Европы и Юго-Восточной Азии нет как таковой. Сейшельские и Мальдивские острова исключительны по своей стоимости и продукта как такового мало. Остаются ОАЭ и Занзибар с Кубой. Но риски мы понимаем — это огромные расстояния и риски оказаться в обсерваторе», — подчеркнул Мальцев.

    Специалист уточнил, что во всех курортных странах в настоящее время меняется эпидемиологическая обстановка. По этой причине у граждан РФ есть риск провести весь отпуск, не выходя из гостиницы.