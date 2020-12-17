Эксперт предупредил россиян, что встречать Новый год за границей опасно для здоровья

Он заметил, что число стран с открытыми границами небольшое. В их числе Турция, где бушует пандемия. Помимо прочего, сезон отдыха там уже прошел.

«Европы и Юго-Восточной Азии нет как таковой. Сейшельские и Мальдивские острова исключительны по своей стоимости и продукта как такового мало. Остаются ОАЭ и Занзибар с Кубой. Но риски мы понимаем — это огромные расстояния и риски оказаться в обсерваторе», — подчеркнул Мальцев.

Специалист уточнил, что во всех курортных странах в настоящее время меняется эпидемиологическая обстановка. По этой причине у граждан РФ есть риск провести весь отпуск, не выходя из гостиницы.