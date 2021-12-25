Врач дал совет аллергикам перед установкой искусственной ели

Традиционные новогодние атрибуты, например, живые и искусственные ели, праздничные украшения, а также некоторые продукты, могут стать причиной аллергии. Людям, которые страдают от такого недуга, рекомендуется помыть искусственную ель перед установкой и дать ей обсохнуть.

В Новый год у аллергиков сложное время, поскольку традиционные праздничные атрибуты могут спровоцировать аллергию, заметил в беседе с РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. К таким «провокаторам» можно отнести ель и другие хвойные. Причина — в пыльце, смоле и эфирных маслах, отметил врач.

«Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями — пылевыми клещами», — пояснил Тяжельников.

Перед установкой искусственную ель следует помыть и дать ей обсохнуть, отметил собеседник агентства. Кроме того, он рекомендовал чаще проветривать помещение, а также не подходить и не трогать дерево.

Шеф-редактор портала об экологии Юлия Тоцкая заявила, что Новый год — именно та самая пора, когда следует позаботиться об окружающей среде. По ее словам, в этот период не стоит дарить всякие бесполезные вещи, не стоит упаковывать подарки, а елку сделать самостоятельно. Для этого можно использовать подручные материалы. «Дерево» может получиться довольно стильным и необычным.