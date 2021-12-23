Эксперт дал несколько простых советов, как провести праздники без вреда для природы

Шеф-редактор портала об экологии Юлия Тоцкая заявила, что Новый год — именно та самая пора, когда следует позаботиться об окружающей среде. По ее словам, в этот период не стоит дарить всякие бесполезные вещи, не стоит упаковывать подарки, а живую елку лучше заменить на самодельную. Об этом написал сайт kp.ru.

«Такого количества подарков, как на Новый год, мы, пожалуй, никогда не покупаем. Набираем всякие безделушки, упаковываем в яркие шелестящие упаковки и дарим с присказкой „От всей души!“. Да ладно?! Многие подарки покупаются нами ради самих же подарков. Лишь бы что подарить, чтобы исполнить миссию дарителя. Если вам надоела такая схема, то лучше заранее спросить у человека, что ему нужно. Либо вручить сертификат на определенную сумму или просто деньги», — сообщила Тоцкая.

По ее словам, самым лучшим подарком будет подарок без упаковки, либо же обернутый в крафтовую бумагу.

Что касается елки, то эксперт порекомендовала сделать ее из подручных материалов. Она может получиться довольно стильной и необычной.

«Часто спорят, какая елка экологичнее — натуральная или искусственная. Тут палка о двух концах. Живая стоит недолго, осыпается и быстро уходит на свалку, выделяя при этом большой углеродный след. Если все же вы ставите дом живую ель, то от мучений совести можно избавиться с помощью сервиса posadiles.ru, сделав взнос на посадку дерева», — рассказала она.

Тоцкая также посоветовала выбирать для елки игрушки, сделанные из дерева, а разбитые украшения можно отдать экосборщикам. По поводу новогоднего стола эксперт отметила, что гораздо экологичнее и практичнее было бы продумать меню так, чтобы все продукты были съедены. Так будет польза и желудку, и окружающей среде.