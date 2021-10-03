Впервые с начала пандемии жертвами ковида в России за неделю стали более 6 тысяч человек

Впервые за все время пандемии число погибших от коронавируса в России за неделю превысило 6000 человек. Предыдущий рекорд был установлен неделей ранее, сообщил ТАСС.

За основу для подсчетов взяли статистику российского штаба по борьбе с коронавирусом. За неделю с 27 сентября в России зарегистрировали 6018 случаев смерти от вируса. За неделю до этого был зафиксирован предыдущий максимум — 5682 погибших.

За прошедшую неделю в стране выявили 165 623 заболевания — статистика говорит о том, что количество заразившихся увеличивается еженедельно. Впервые за несколько недель вырос показатель по выздоровлению — от ковида избавился 121 361 человек, однако все та же статистика указывает на общее снижение числа поправившихся россиян.

С начала пандемии умерли чуть менее 3% от всего числа заболевших ковидом — 209 918 человек. Рассматривать статистику штаба следует исходя из того, что в нее входят только те случаи, в которых коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось установить.

За сутки в России умерло рекордное количество пациентов — 890 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии.