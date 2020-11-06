Впервые больше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в России

Впервые за сутки зафиксировали более 20 тысяч россиян с COVID-19. Теперь общее число заболевших за все время пандемии составляет 1 733 440 человек.

Среди регионов «лидерами» антирейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице за сутки зафиксировали 6253 случая COVID-19, в Петербурге — 1171 случай. В Подмосковье коронавирус обнаружили у 605 человек, передает оперативный штаб.

Меньше всего заболевших в двух регионах — в Ненецком и Чукотском автономных округах. В первом коронавирус нашли у семи человек, во втором — у пяти.

Количество выздоровевших также бьет рекорды. За последние сутки избавиться от коронавируса удалось 16 955 россиянам. По этому показателю лидируют те же регионы — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первом удалось вылечиться 3783 пациентам, во втором — 563 жителям. В Московской области от заболевания избавились 439 человек. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 296 124 человека.

Врачи зафиксировали 378 летальных исходов по России за сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 29 887 жителей страны.

Еще не закончилась вторая волна коронавируса, а врачи уже говорят о третьей. Ее можно ожидать в марте следующего года. Она будет не такая сильная, как первые две, если появится эффективная вакцина от коронавируса.