России предсказали третью волну коронавируса

Россию ждет третья волна пандемии коронавируса. Она придет в страну в марте, когда начнется очередной сезон гриппа.

Такой прогноз озвучил главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT. Он подчеркнул, что третья волна может быть не такой бурной, как первые две, но только если к тому моменту появится эффективная вакцина.

«Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих… Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать… третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина», — отметил он.

При этом Денис Проценко подчеркнул, что на изучение вакцины необходимо три-четыре месяца. При этом Проценко рассчитывает, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса к июню 2021 года — или даже раньше.

Главврач Коммунарки рассказал, что сейчас больница целиком заполнена коронавирусными пациентами. При этом он отметил, что в стране стали намного сдержаннее относиться к назначению антибиотиков при лечении. Это связано с тем, что сама концепция лечения COVID-19 изменилась с начала пандемии.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что коронавирус может навсегда лишить обоняния. Он вызывает воспаление слизистой оболочки носа, которое может привести к таким последствиям — если пациент вовремя не обратится за медицинской помощью. Об этом сообщило Ura.ru.