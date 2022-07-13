Впереди долгая волна. Россиянам спрогнозировали новый всплеск COVID-19

В конце июля — начале августа в России может начаться очередная волна COVID-19, рассказал «360» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он объяснил, что значит «двугорбая» волна коронавируса, и отметил, что защититься от инфекции поможет лишь своевременная вакцинация.

По словам доктора медицинских наук, при «двугорбой» волне заболеваемость растет, затем спадает и вновь увеличивается. Вирусолог заявил, что к концу месяца число заражений может вырасти.

«В России может подняться действительно очередная волна где-то в конце июля, в начале августа. Она будет относительно небольшой по сравнению с той главной, что была зимой, и будет тянуться достаточно долго», — отметил специалист.

Защититься от вируса можно при помощи вакцинации, добавил он. Альтштейн подчеркнул, что ковидные ограничения не вводят, потому что они не работают.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что не будут вводить ограничения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19