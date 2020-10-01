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    01 октября 2020, 22:07

    Собянин рассказал, от чего будет зависеть возврат детей в школы

    Наталья Жуковская

    Мэр Москвы Сергей Собянин высказался по поводу возврата учеников в школы с каникул. Он отметил в интервью «России 1», что это будет зависеть от эпидемической ситуации.
    Собянин рассказал, от чего будет зависеть возврат детей в школы

    Волна коронавируса в столице нарастает, сообщил столичный мэр. Доля детей и подростков — учащихся школ Москвы — и студентов среди заразившихся коронавирусом сейчас составляет почти 25%.

    «Чтобы приостановить динамику заражения, мы решили продлить каникулы», — сказал Собянин.

    Он призвал родителей ограничить круг общения своих детей на каникулах.

    Сергей Собянин объявил 1 октября и о том, что в связи с пандемией московские учреждения дополнительного образования временно закрываются с 5 октября.

    Также он рассказал, что рекомендации по переводу граждан на удаленный режим работы в самом начале почти не дали никакого эффекта.

    Более того, накануне стало известно, что россияне воспользовались длинными каникулами в школе и переходом на дистанционный режим работы и начали скупать билеты на отдых в октябре. Всплеск спроса на поездки зафиксировали туроператоры.

    Московские школьники уйдут на каникулы на две недели с 5 до 18 октября.

    Новости SMI.FM