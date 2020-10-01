Россияне начали скупать билеты на отдых в октябре

Россияне воспользовались длинными каникулами в школе и переходом на дистанционный режим работы и начали скупать билеты на отдых в октябре. Всплеск спроса на поездки зафиксировали туроператоры.

Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА «Новости».

«Количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объем сейчас продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха», — сказала Ломидзе.

По ее словам, спрос увеличился на Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Казань, Алтай и Калининград. Также среди лидеров курорты Турции.

Ранее сообщалось, что поездки на Дальний Восток могут подешеветь благодаря созданию комплексного единого льготного билета. Вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Наталья Осипова рассказала, что, чтобы туризм на Дальнем Востоке развивался, необходимо активизировать стоимость билетов для туристов. Прежде всего, это запуск чартерных рейсов.