Эксклюзив 17 января 2024, 15:12 Возродить службу санаторно-курортного лечения предложили в России Член ОП России Муслимов: нужно возродить службу санаторно-курортного лечения РИА «Новости»

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Член комиссии по здравоохранению Общественной палаты России, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, врач-хирург Муслим Муслимов призвал возродить в стране службу санитарно-курортного лечения. В беседе с «360» он рассказал, для чего это необходимо.

По его словам, в рамках санаторно-курортного лечения проводят целый комплекс мероприятий. Туда входит диспансеризация, наблюдение пациента врачом-терапевтом непосредственно по месту жительства, выписка санаторно-курортной карты и другие нюансы.

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«И там комплексное восстановление здоровья пациента», — сказал Муслимов.

Модель работы службы санитарно-курортного лечения вполне реализуема в нашей стране. Особенно сейчас, когда активно развивается внутренний туризм. Врач напомнил, что для удобства путешественников делают все — ремонтируют дороги, направляют дополнительные поезда, регулируют цены на билеты.

Поэтому сам бог велел, как говорится, через возрождение службы санаторно-курортного лечения возродить и идеологию комплексного подхода к контролю здоровья. И новая внедренная единая государственная информационная система в сфере здравоохранения дает эту возможность. Муслим Муслимов врач-хирург

По его словам, врач должен видеть полный путь жизнедеятельности пациента, в частности, все обследования и назначения. Тогда медицинский работник сможет быстро восстановить здоровье и вернуть человека в строй.

«А так как у нас в стране растет уровень эмоционального выгорания и социальная напряженность, конечно, врачебному сообществу, нужно на это влиять. <…> Служба санаторно-курортного лечения всегда была на высоком уровне в стране. Вопрос, какими ресурсами это делать. Но я думаю, что коллеги поддержат идею», — добавил он.

Также врач прокомментировал информацию о росте алкоголизма в стране. Муслимов пояснил, что показатели просто превысили планку предыдущих лет. Раньше был тренд на снижение, а сейчас, наоборот, на повышение. Он уточнил, что пока ничего критичного не наблюдается.