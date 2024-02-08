08 февраля 2024, 10:37
Возраст отказа от курения сыграет существенную роль в снижении риска развития рака
JAMA: отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого почти на 40%
Курение повышает риск развития различных видов рака, но отказ от табака приводит к существенному снижению угрозы. Исследование южнокорейских ученых, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что возраст, когда человек бросил вредную привычку, играет решающую роль.
Авторы проанализировали данные почти трех миллионов жителей Южной Кореи в возрасте от 30 лет. С 2002 года все участники прошли несколько обследований в рамках национальной программы страхования здоровья. За ними наблюдали в среднем более 13 лет.
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«Риск рака легких незначительно увеличивался в течение пяти лет после отказа от курения, а затем постепенно снижался, достигнув 50% у постоянных курильщиков через 12 лет», — сообщили исследователи.
Отказ от вредной привычки в любом возрасте приводил к снижению риска развития рака, но ученые заметили разницу между теми, кто бросил курить в возрасте до 50 лет и после. У первых вероятность рака легкого снизалась на 57%, у вторых — на 39%. Раннее прекращение курения, до среднего возраста, существенно снижает вероятность развития онкозаболевания.
«Результаты подчеркивают важность содействия отказу от курения», — заключили специалисты.
Курение обычных и электронных сигарет также негативно влияет на здоровье полости рта. Никотин вызывает сухость и воспаления слизистой, что приводит к болезненности десен, изменению цвета зубов, повышению их чувствительности и развитию кариеса.
Исследования
Курение
Ученые
Южная Корея
Рак
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