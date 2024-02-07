Здоровье 07 февраля 2024, 18:27 Врач Холдин: курение грозит преждевременной потерей зубов

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Курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на здоровье полости рта. Такая вредная привычка может стать причиной преждевременной потери зубов, рассказал Виталий Холдин. сообщило «Радио 1».

По словам специалиста, никотин вызывает сухость и воспаления слизистой рта. Это приводит к болезненности десен, изменению цвета зубов, повышению их чувствительности и развитию кариеса, сообщил «ФедералПресс».

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«Впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», — отметил Холдин.