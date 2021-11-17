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    17 ноября 2021, 19:05

    Правительство РФ примет решение о выдаче QR-кодов по антителам

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова: в правительстве РФ обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов по числу антител

    Редакция «360»

    В правительстве РФ уже приступили к обсуждению вопроса о выдаче QR-кодов по достаточному количеству антител. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передало РИА «Новости».

    Правительство РФ примет решение о выдаче QR-кодов по антителам

    Она подчеркнула, что необходимо найти оптимальный вариант.

    «По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения», — рассказала Попова.

    По ее словам, в России начали снижаться темпы заболеваемости COVID-19. Это отметили более чем в десяти регионах. Лучшую по стране тенденцию зафиксировали в Москве — заболеваемость жителей столицы упала почти на 23%.

    Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что в 77 субъектах РФ установлена система QR-кодов. Она отметила, что это положительно влияет на динамику снижения заболеваемости.