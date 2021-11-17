Правительство РФ примет решение о выдаче QR-кодов по антителам

В правительстве РФ уже приступили к обсуждению вопроса о выдаче QR-кодов по достаточному количеству антител. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передало РИА «Новости».

Она подчеркнула, что необходимо найти оптимальный вариант.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения», — рассказала Попова.

По ее словам, в России начали снижаться темпы заболеваемости COVID-19. Это отметили более чем в десяти регионах. Лучшую по стране тенденцию зафиксировали в Москве — заболеваемость жителей столицы упала почти на 23%.

Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что в 77 субъектах РФ установлена система QR-кодов. Она отметила, что это положительно влияет на динамику снижения заболеваемости.