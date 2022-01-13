ВОЗ заявила о рекордном с начала пандемии числе заражений коронавирусом за сутки

Почти 3,4 миллиона человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Это рекордный показатель с самого начала пандемии. Такую информацию обнародовала Всемирная организация здравоохранения, данные из сообщения привел ТАСС.

Согласно последним данным ВОЗ, вечером 12 января в организацию поступили сведения о 312 173 462 зараженных, а также о 5 501 000 жертвах коронавируса с начала пандемии. Число новых случаев равнялось 3 395 785, летальных исходов — 7 735.

Самое большое количество заразившихся зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Прошлый антирекорд по числу заболевших фиксировали 6 января, однако тогда цифра была значительно ниже — 2 618 130 человек.

Показатели в России по заболеваемости остается меньше, чем в Европе и США. Это объясняется тем, что заболевание протекает легче при «омикроне», а также тем, что в России позже заканчиваются праздники. В США люди вышли на работу уже 2 января, а значит, количество заражений стало расти раньше.