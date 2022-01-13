Онищенко объяснил, почему россияне болеют ковидом реже американцев

Показатели России по заболеваемости COVID-19 ниже, чем в Европе и США. Ситуацию объяснили легкостью течения заболевания и более поздним окончанием праздников в РФ. В Соединенных Штатах люди начали работать уже 2 января.

Заместитель председателя РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил обстановку по коронавирусу в беседе с РИА «Новости».

«Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике. <…> Особенность этого заболевания отличается от той, что была», — заметил он.

Онищенко пояснил, что с начала пандемии у некоторых заболевших COVID-19 не было выраженной клинической картины. При «омикроне» болезнь протекает в более щадящем режиме, чем при ранних штаммах вируса. Тем не менее этот вариант более заразен.

В США «омикрон», напомнил Онищенко, пришел раньше, и заболеваемость там очень высокая. К тому же американцы вышли на работу раньше россиян — 2 января — и начали заражаться.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры», — подчеркнул эпидемиолог.

Онищенко заметил, что при достижении коллективного иммунитета среди россиян хотя бы до 70%, уровень заболеваемости снизится. Жителей РФ для этого нужно убедить прививаться и ревакцинироваться.

На 12 января в России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии SARS-CoV-2 в стране обнаружили у 10 702 150 человек.