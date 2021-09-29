ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости ковидом в мире

Уровень заболеваемости ковидом снизился в мире на 10% в период с 20 по 26 сентября. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели: с 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3,3 миллиона заразившихся и более 55 тысячах умерших», — заявила ВОЗ в своем еженедельном эпидемическом бюллетене.

В течение последней недели число заразившихся коронавирусом в Восточном Средиземноморье сократилось на 17%. В США спад инфицирования достиг 14%, а в Африке — 12%. Заболеваемость ковидом в Западно-Тихоокеанском регионе упала на 15%, а в Юго-Восточной Азии — на 10%.

Согласно данным на 28 сентября, за время пандемии в разных странах зафиксировали 232 075 351 случай заражения. Жертвами коронавируса за это время стали 4 752 988 человек.

Ранее ВОЗ заявила о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Работой займется группа ученых, состоящая из 20 человек. Специалисты будут трудиться на территории Китая и других стран.