Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила возобновить расследование происхождения коронавируса. Решение об этом приняли из-за того, что со временем выяснить причину пандемии станет сложнее.

В группу, которая займется этим вопросом, войдут около 20 ученых. Специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных будут работать на территории Китая и других стран, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, ВОЗ рассчитывает, что ученые ускорят расследование, на которое остается уже мало времени, потому что у самых первых заразившихся коронавирусом уровень антител постепенно снижается до неопределяемого.

Официально эта новая комиссия будет называться научно-консультативной группой по происхождению новых патогенов. Эксперты будут работать при ВОЗ на постоянной основе и в будущем будут заниматься расследованием вспышек и других вирусов, а также их влиянием на жизнь человека.

Ранее китайские ученые предположили, что распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, то есть раньше, чем в КНР. В Штатах расследование происхождения вируса пока не привело к результатам.