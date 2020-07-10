«Может случиться и завтра». Представитель ВОЗ оценил вероятность второй волны COVID-19 в России

Вторая волна заражений коронавирусом может накрыть Россию уже завтра. Это произойдет, если все начнут массово собираться в одном месте. Чтобы такого не произошло, необходимо соблюдать правила.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса. На распространение инфекции влияет большое количество факторов.

«Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный», — привело ее слова РИА «Новости».

Вуйнович добавила, что в этом случае можно будет остановить волну заражений, если все сразу же отправятся на карантин. Кроме того, риск инфицирования снижают средства защиты.

«Если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса», — пояснила представитель ВОЗ.

По словам Вуйнович, проводить массовые мероприятия можно, но только при контроле с учетом эпидемических мер.

«Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну», — заключила она.

По последним данным, в России зафиксировано 713 936 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Врачи уже поставили на ноги 489 068 человек. Скончались после заражения 11 017 пациентов.