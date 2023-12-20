Здоровье 20 декабря 2023, 07:58 ВОЗ спрогнозировала рост заболеваемости новым вариантом коронавируса JN.1 ВОЗ предупредила о росте заболеваемости ковидом в Северном полушарии РИА «Новости»

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В Северном полушарии распространился новый штамм коронавируса JN.1. Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за него может произойти рост заболеваемости ковидом, сообщило агентство Reuters.

Первые случаи заболевания ковидом варианта JN.1 зафиксировали в сентябре в США. С тех пор заражение распространилось, и к началу декабря на этот вариант, по подсчетам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, приходились уже от 15% до 29% всех случаев ковида.

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В связи с этим ВОЗ классифицировала новый штамм как отдельный представляющий интерес вариант, хотя до декабря специалисты рассматривали JN.1 лишь как часть родительской линии BA.2.86. Организация предупредила, что с наступлением зимы в Северном полушарии заболеваемость может возрасти, но без серьезных последствий — этот вариант не вызывал тяжелого течения болезни.

Иммунолог Владимир Болибок сравнил ковид с сезонной инфекцией. Он заявил, что хорошим средством профилактики стало ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация.