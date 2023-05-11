Здоровье 11 мая 2023, 17:49 ВОЗ сняла с оспы обезьян статус глобального заболевания Глава ВОЗ Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян РИА «Новости»

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Режим чрезвычайной ситуации по глобальному распространению оспы обезьян в мире завершен. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он пояснил, что такие рекомендации дал комитет по чрезвычайным ситуациям. Эксперты пришли к выводу, что вспышка заболевания больше не несет мировой угрозы.

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«Я рад объявить, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — написал Гебрейесус.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением случаев заражения вирусом оспы обезьян в разных странах в июле прошлого года. По последним данным, всего в мире выявили 87,4 тысячи случаев инфицирования. Умерли после заражения 140 человек.

В России выявили два случая заражения оспой обезьян. Вмешательство медиков не позволило вирусу распространиться. Как отметили в Роспотребнадзоре, введения карантинных мер в связи с заболеванием не понадобилось.