Распространения оспы обезьян в России удалось избежать | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 20:11 Поделиться Telegram

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Viber Распространения оспы обезьян в России удалось избежать Роспотребнадзор Петербурга: второго пациента в РФ с оспой обезьян выписали из больницы РИА «Новости»

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Пациента, у которого выявили второй в России случай оспы обезьян, выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Роспотребнадзор северной столицы в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что благодаря принятым мерами «удалось избежать распространения заболевания». Вся эпидситуация по оспе обезьян остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

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«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — говорится в сообщении.

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У пациента (уже бывшего) больницы имени Боткина исчезли все клинические симптомы и все элементы сыпи.

«Новых случаев заражения не выявлено», — также сообщил Роспотребнадзор.

О втором выявленном случае оспы обезьян в России стало известно 8 сентября. Пациент — вернувшийся из Европы мужчина, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что как минимум в двух штатах США объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян, которую по неизвестным причинам никак не могут локализовать. Специалисты уверены, что России такие сценарии не грозят.

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