ВОЗ: сезонность коронавируса не удалось подтвердить

Пока сезонный характер заболеваемости COVID-19 не удалось подтвердить. Вирус распространяется одинаково в странах на разных широтах и с разными сезонами.

«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», — рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Ее слова передает ТАСС.

Она также уточнила, что на распространение вируса влияет большое скопление людей и несоблюдение социальной дистанции, а не сезоны. COVID-19 передается интенсивно при тесном контакте.

Харрис также сравнила коронавирус с гриппом, который как раз считается сезонным заболеванием. По ее словам, в Южном полушарии уже должен наступить сезон распространения гриппа, однако сейчас там не фиксируют увеличение числа заболевших. Скорее всего, из-за коронавируса сезонный грипп придет с опозданием.

На системы здравоохранения стран ляжет дополнительная нагрузка, если распространение COVID-19 совпадет с эпидемией гриппа. Для сокращения рисков нужно привить население от гриппа как можно более массово.

27 июля «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Специалисты центра начали сразу первую и вторую фазу тестирования.