ВОЗ рекомендовала странам отменить ковидные ограничения на международные поездки

Мировому сообществу рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки. С такой идеей выступили в комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. распространенное заявление процитировал ТАСС.

Комитет распространил заявление, в котором заявил о неэффективности таких мер. Доказательством этого стала попытка помешать «омикрону» распространиться между странами путем запретов на транспортное сообщение. в связи с этим нужно «отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами».

В ВОЗ также подчеркнули, что странам не следует «требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия». Эксперты отметили, что доступ к вакцинам в мире пока остается ограниченным, а их распределение — неравным.

Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что после «омикрона» в мире могут возникнуть новые вариации коронавируса. Он подчеркнул, что в борьбе с пандемией важно не только следить за ситуацией, но и трезво ее оценивать. Это важно в том числе и по отношению к новым штаммам.

Гебрейесус также призвал не считать «омикрон» вирусом, который провоцирует легкое заболевание. Несмотря на то, что симптомы могут быть менее выражены, этот штамм также приводит к госпитализации или смерти пациентов.