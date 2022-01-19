Глава ВОЗ предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса после «омикрона»
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: новые штаммы коронавируса могут возникнуть после «омикрона»
После волны штамма «омикрон», которая сейчас идет по планете, население могут настигнуть новые вариации коронавируса. Об этом предупредил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.
«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения „омикрона“ во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — сказал глава ВОЗ.
Он отметил, что в борьбе с коронавирусом наиболее важно следить за ситуацией и трезво ее оценивать, в том числе, когда речь идет о новых штаммах.
Гендиректор ВОЗ также подчеркнул, что не стоит считать «омикрон» вирусом, который провоцирует легкое заболевание, несмотря на то, что протекать оно может с менее явными симптомами. Он указал, что COVID-19, вызванный этой разновидностью коронавируса, тоже приводит к госпитализациям и смертям.
Штамм коронавируса «омикрон», иное наименование которого — B.1.1.529, впервые обнаружили в конце осени в ноябре. Его выявили уже в 110 странах, и Россия — одна из них.