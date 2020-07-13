ВОЗ рассказала о четырех сценариях развития пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус рассказал о четырех сценариях развития коронавирусной инфекции в мире. Он отметил, что «никогда не поздно взять вирус под контроль».

Трансляция конференции велась в Twitter.

По словам главы ВОЗ, первый сценарий развивался в странах, «которые были предупреждены о вспышке коронавируса». Они быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения.

Второй вариант событий можно увидеть преимущественно в Европе. Там «были масштабные вспышки заражения, которые взяли под контроль благодаря сильному руководству и ответственному населению».

Третьему сценарию соответствует ситуация в странах, преодолевших первый пик очага заболевания. Однако после того, как они ослабили ограничительные меры — ситуация вновь ухудшилась.

Четвертая схема событий сейчас происходит в Северной и Южной Америке, Азии и нескольких стран Африки. Там сейчас проходит фаза интенсивной передачи вируса.

Мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса Тедрос Гебрейесус

Ранее в ВОЗ рассказали, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом. Это оказались дети до десяти лет.