ВОЗ рассказала, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

Меньше всего заражению вируса подвержены дети до десяти лет. Они также легче переносят заболевание.

Об этом на брифинге в Женеве заявила представитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция мероприятия велась в Twitter.

К такому выводу пришли сотрудники организации, после того, как провели исследования по выявлению антител у детей. Согласно данным, дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодые люди старше 20 лет. То есть они могут заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме.

Следующие исследования будут направлены на то, чтобы понять передается инфекция между детьми.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что против возвращения к жесткому карантину в целях борьбы с распространением коронавируса. Но там не исключили, что в некоторых странах все-таки придется прибегнуть к такой мере.