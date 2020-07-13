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    13 июля 2020, 20:38

    ВОЗ рассказала, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

    Арина Гудилова

    Меньше всего заражению вируса подвержены дети до десяти лет. Они также легче переносят заболевание.
    ВОЗ рассказала, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

    Об этом на брифинге в Женеве заявила представитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция мероприятия велась в Twitter.

    К такому выводу пришли сотрудники организации, после того, как провели исследования по выявлению антител у детей. Согласно данным, дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодые люди старше 20 лет. То есть они могут заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме.

    Следующие исследования будут направлены на то, чтобы понять передается инфекция между детьми.

    На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что против возвращения к жесткому карантину в целях борьбы с распространением коронавируса. Но там не исключили, что в некоторых странах все-таки придется прибегнуть к такой мере.