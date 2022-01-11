ВОЗ призвала усовершенствовать вакцины против коронавируса до появления новых штаммов

Во Всемирной организации здравоохранения призвали обновить и усовершенствовать уже существующие вакцины от коронавируса. Это необходимо для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».

Специалисты технической консультативной группы по составу вакцин ВОЗ заявили о необходимости продолжить разработку вакцин от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенный документ организации.

«Вакцины от COVID-19 <…> имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространение вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти», — отметили в заявлении группы.

Состав существующих препаратов для борьбы с SARS-CoV-2 нужно обновить до того, как вирус мутирует. Так ученые надеются обеспечить необходимый уровень защиты против заражений штаммами коронавируса, «вызывающими озабоченность, включая „омикрон“».

В России на сегодняшний день выявили более 300 случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2. Южноафриканский вариант вируса зарегистрировали в 13 регионах.