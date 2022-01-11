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    11 января 2022, 20:00

    ВОЗ призвала усовершенствовать вакцины против коронавируса до появления новых штаммов

    В ВОЗ посоветовали обновить существующие вакцины от коронавируса

    Александра Ломейко

    Во Всемирной организации здравоохранения призвали обновить и усовершенствовать уже существующие вакцины от коронавируса. Это необходимо для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».

    Специалисты технической консультативной группы по составу вакцин ВОЗ заявили о необходимости продолжить разработку вакцин от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенный документ организации.

    «Вакцины от COVID-19 <…> имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространение вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти», — отметили в заявлении группы.

    Состав существующих препаратов для борьбы с SARS-CoV-2 нужно обновить до того, как вирус мутирует. Так ученые надеются обеспечить необходимый уровень защиты против заражений штаммами коронавируса, «вызывающими озабоченность, включая „омикрон“».

    В России на сегодняшний день выявили более 300 случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2. Южноафриканский вариант вируса зарегистрировали в 13 регионах.