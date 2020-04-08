ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом

Вуйнович подчеркнула, что РФ оперативно среагировала на угрозу распространения коронавируса. Она также отметила, что в стране отсутствует прирост летальных исходов.

«Когда пошел завоз с европейских стран, за достаточное время система переподготовилась, перепрофилировались больничные койки. Это очень важно», — сказала Вуйнович.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала ситуацию с COVID-19 в России благоприятной. Благодаря опыту других стран, Россия вовремя ввела широкомасштабные и беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом.

На момент написания статьи в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 58 человек погибли, по данным стопкоронавирус.рф.