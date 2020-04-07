Скворцова назвала ситуацию с COVID-19 в России благоприятной

Россия использовала опыт других стран и вовремя ввела широкомасштабные и беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Поэтому ситуация сейчас развивается по одному из самых благоприятных сценариев.

Об этом в эфире телеканал «Россия-24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Пока эпидемиологический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — сказала Скворцова.

Своевременно введенная самоизоляция граждан позволила властям не допустить резкого роста инфицированных. По ее данным, прирост составляет 18-20%, и медики справляются с лечением.

Скворцова предположила, что в России эффект плато (число зараженных увеличиваться не будет — прим.ред.) может наступить через 10-14 дней в том случае, если население будет соблюдать все профилактические меры, вести себя рационально, а объем тестирования увеличится.

«Нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду», — сказала Скворцова.

По ее мнению, спуск с плато займет столько же времени.

Скворцова напомнила, что на третьей неделе самоизоляции обычно возникает психологическое выгорание и предостерегла россиян от соблазна нарушить режим. Глава агентства уточнила, что ждать вакцину немедленно не стоит. Она появится только к концу года.

Вероника Скворцова также анонсировала презентацию чипов для выявления коронавируса за 15-20 минут. Их покажут уже в пятницу.

В конце марта экс-министр сообщила, что ФМБА сейчас тестирует лекарство «Мефлохин», обладающее выраженным противокоронавирусным эффектом.