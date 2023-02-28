Здоровье 28 февраля 2023, 03:43 ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа «Флю-М» ФМБА: две лаборатории ВОЗ подтвердили высокое качество вакцины от гриппа «Флю-М» РИА «Новости»

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Две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения подтвердили высокое качество вакцины для профилактики гриппа «Флю-М». Препарат разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба организации.

«В рамках процедуры преквалификации две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения подтвердили высокое качество разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России вакцины для профилактики гриппа „Флю-М“ и полное соответствие ее параметров международным стандартам», — говорится в сообщении агентства.

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Оценка российского препарата проводилась согласно требованиям ВОЗ к противогриппозной вакцине. В результате тестирование подтвердило приемлемость медикамента против сезонного заболевания. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, в производстве вакцины используется собственная технология, позволяющая добиться качественной очистки антигенов.

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Ранее сообщалось, что у беременных женщин, детей до пяти лет, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями сердца отмечается риск повторного заболевания гриппом. При заражении во второй раз подряд болезнь будет протекать более в легкой форме.