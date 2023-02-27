Здоровье 27 февраля 2023, 19:07 Врач Илларионова рассказала, можно ли заболеть гриппом два раза подряд

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Риск повторного заболевания гриппом отмечается у беременных женщин, детей до пяти лет, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями сердца. Об этом рассказала терапевт Татьяна Илларионова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, при заражении гриппом во второй раз подряд болезнь будет протекать более в легкой форме.

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Профилактикой гриппа служит регулярное проветривание помещений и влажная уборка. Также избежать болезни можно благодаря приему витамина С.

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