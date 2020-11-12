ВОЗ объяснила, как отличить грипп от коронавируса

Симптомы коронавируса схожи с теми, что проявляются при гриппе. Разница заключается в том, что при COVID-19 человек теряет вкус, обоняние, может жаловаться на высокую температуру и одышку.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, как отличить два заболевания. Советы ВОЗ привело РИА «Новости».

И при коронавирусе, и при гриппе возможен кашель и насморк. У человека начинает болеть горло, он быстро устает, страдает от лихорадки.

Однако у тяжелой формы COVID-19 симптомы несколько другие, чем при гриппе. Возникает одышка, заболевший теряет аппетит и испытывает постоянную боль или давление в области груди. Температура поднимается выше 38 градусов, возможна спутанность сознания.

В ВОЗ напомнили, что пациентам с тяжелыми симптомами необходимо без промедления обращаться за медицинской помощью. Наблюдение врача необходимо и тем, у кого есть хронические заболевания. Внимание медиков требуется пожилым, беременным женщинам и детям до пяти лет.

С начала пандемии, по данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире подтвердили уже 52 048 827 случая COVID-19. Скончались 1 282 796 человек.