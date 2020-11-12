Многие переносят COVID-19 без каких-либо признаков заболевания. Такое бессимптомное течение болезни совершенно не опасно для человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется <…>. При нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», — рассказал врач в эфире НСН.

По словам иммунолога, формулировка о бессимптомной болезни является неверной, так как в случае заболевания признаки есть всегда. В случае с коронавирусом речь идет о том, что человек заразился, но он при этом не болеет. Болибок пояснил, что при бессимптомном течении коронавирус некоторое время продолжает жить на слизистой человека. Потом иммунитет убивает инфекцию с помощью антител.

«На этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — заключил врач.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России 31% из общего числа выявленных случаев COVID-19 являются бессимптомными. В переводе на цифры получается более 1,2 тысячи случаев на 100 тысяч населения.