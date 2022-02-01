ВОЗ назвала условия для завершения острой фазы пандемии в 2022 году

Ответственное поведение людей и соблюдение санитарных правил — это главное условие для завершения острой фазы пандемии коронавируса до конца 2022 года. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он пояснил, что люди должны понимать свою индивидуальную ответственность, которая в условиях распространения коронавируса несет очень большую роль. В случае заражения не стоит выходить из дома, чтобы распространять возбудителя среди тех, кто еще здоров.

«Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь», — заявил Клюге.

Эксперт подчеркнул, что ждать полного исчезновения коронавируса не стоит. Но человечество научится взять его под контроль, благодаря коллективному иммунитету, сформированному переболевшими и вакцинированными,

«Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения», — заявил представитель ВОЗ.

Клюге отметил, что эпидемическую ситуацию можно полностью исправить, если люди будут действовать вместе: делать прививки и бустеры, а также соблюдать санитарные нормы.

В России за минувшие сутки выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 17 487 человек. Умерли 663 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из-за обострения эпидемической ситуации Минтруд рекомендовал российским работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников.