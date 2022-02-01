Минтруд попросил работодателей перевести максимум сотрудников на удаленку

Максимальное число россиян должно перейти на дистанционный режим работы в связи с увеличением числа заражений коронавирусом. Такую рекомендацию выпустила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что работодатели сами решат, сколько сотрудников отправятся на удаленную работу.

Переход на дистанционный режим не приведет к сокращению заработной платы, если работник выполняет весь объем задач, который делал ранее. На сегодняшний день в России на удаленке работают около трех миллионов человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 17 487 человек. Умерли 663 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.