ВОЗ назвала тревожной ситуацию со штаммом «дельта плюс»

Ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» тревожная, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Вирус, по ее словам, набирает скорость распространения.

«„Дельта“ штамм поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом — прим. ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее <…> ситуация тревожная», — сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что еще пока не видно пика, но вирус набирает скорость. Репгировать надо сейчас, считает Вуйнович.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с „дельтой“ недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — подчеркнула официальный представитель ВОЗ в России.

Вакцинация, по ее словам, необходима, поскольку снижается возможность передачи инфекции, вероятность перенести заболевание в тяжелой форме также становится ниже.

Пациенты с диабетом в случае с ковидом оказываются в первой группе риска. Болезнь может давать опасные осложнения, а риск тяжелой формы существенно выше, чем у людей без такого диагноза. И прививка — единственный способ спасти жизнь и обезопасить себя от осложнений.