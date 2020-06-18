ВОЗ назвала реальной статистику смертности от коронавируса в России

В ВОЗ заявили, что статистика смертности от коронавирусной инфекции в России реальна. На это указывает количество тестов, которые сделали в стране —на наличие вируса проверили около 11% населения.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович во время пресс-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Россия масштабно расширила базу тестирования жителей на новый тип коронавирусной инфекции. Благодаря этому в стране есть хорошее понимание количества зараженных, что позволяет увидеть более точную картину количества жертв и показателя смертности.

Но мы много раз говорили, что это может меняться. На этот момент в России более, точнее практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная» Мелита Вуйнович.

Ранее в России неоднократно заявляли, что никогда не манипулировали статистикой смертности от коронавируса. Страна опровергала неоднократные спекуляции иностранных СМИ, которые утверждали, что РФ якобы сокращает реальное число умерших от COVID-19.

По информации на 18 июня в стране зафиксировали 561 091 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии скончались 7660 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 313 963 человека поправились.