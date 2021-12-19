ВОЗ назвала причины задержки регистрации «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения до сих пор ожидает от России техническое досье на вакцину «Спутник V» и дополнительную информацию о ней. В этом и заключается причина задержки признания российского препарата. Об этом в интервью телеканалу RT рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — сказала Харрис.

Она также отметила, что утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только западную продукцию, являются неправильными, и привела в пример вакцины из Китая и Индии.

«Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, «традиционного Запада», процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме», — резюмировала Харрис.

Ранее министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко утверждал, что все барьеры по «Спутнику V» в ВОЗ сняты и осталось уладить небольшие административные формальности. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что разрешение со стороны организации поступит в течение двух месяцев.

В свою очередь, в ВЗ сообщили, что инспекция для оценки вакцины приедет в Россию не раньше января 2022 года.

Также в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» имеет эффектом устойчивую нейтрализацию «омикрон»-штамма антителами. Помимо этого, предполагается, что «Спутник V» защитит и от тяжелых последствий при «омикроне».