ВОЗ назвала причины задержки регистрации «Спутник V»
ВОЗ назвала причиной задержки регистрации «Спутник V» отсутствие технической документации
Всемирная организация здравоохранения до сих пор ожидает от России техническое досье на вакцину «Спутник V» и дополнительную информацию о ней. В этом и заключается причина задержки признания российского препарата. Об этом в интервью телеканалу RT рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — сказала Харрис.
Она также отметила, что утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только западную продукцию, являются неправильными, и привела в пример вакцины из Китая и Индии.
«Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, «традиционного Запада», процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме», — резюмировала Харрис.
Ранее министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко утверждал, что все барьеры по «Спутнику V» в ВОЗ сняты и осталось уладить небольшие административные формальности. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что разрешение со стороны организации поступит в течение двух месяцев.
В свою очередь, в ВЗ сообщили, что инспекция для оценки вакцины приедет в Россию не раньше января 2022 года.
Также в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» имеет эффектом устойчивую нейтрализацию «омикрон»-штамма антителами. Помимо этого, предполагается, что «Спутник V» защитит и от тяжелых последствий при «омикроне».