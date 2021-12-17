РФПИ заявил об эффективности вакцины «Спутник» против «омикрона»

Вакцина «Спутник V» имеет эффектом устойчивую нейтрализацию «омикрон»-штамма антителами, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Об этом написал ТАСС.

«Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи показывает, что „Спутник V“ демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта „омикрон“ (B.1.1.529)» — процитировало агентство ответ РФПИ.

Помимо этого, предполагается, что «Спутник V» защитит и от тяжелых последствий при «омикроне».

Об эффективности этой вакцины заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время специалисты поделятся своими окончательными выводами относительно действия «Спутника V» на «омикрон». Российский лидер добавил, что РФ готова делиться своими наработками с другими странами на фоне распространения «омикрона».

Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в мире в ноябре 2021 года. Эту мутацию обнаружили в ЮАР, но она быстро распространилась и в другие страны.