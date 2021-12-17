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    17 декабря 2021, 16:06

    РФПИ заявил об эффективности вакцины «Спутник» против «омикрона»

    Михаил Закурдаев

    Вакцина «Спутник V» имеет эффектом устойчивую нейтрализацию «омикрон»-штамма антителами, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Об этом написал ТАСС.

    РФПИ заявил об эффективности вакцины «Спутник» против «омикрона»

    «Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи показывает, что „Спутник V“ демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта „омикрон“ (B.1.1.529)» — процитировало агентство ответ РФПИ.

    Помимо этого, предполагается, что «Спутник V» защитит и от тяжелых последствий при «омикроне».

    Об эффективности этой вакцины заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время специалисты поделятся своими окончательными выводами относительно действия «Спутника V» на «омикрон». Российский лидер добавил, что РФ готова делиться своими наработками с другими странами на фоне распространения «омикрона».

    Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в мире в ноябре 2021 года. Эту мутацию обнаружили в ЮАР, но она быстро распространилась и в другие страны.