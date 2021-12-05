ВОЗ назвала преждевременными заявления о тяжелом течении «омикрон»-штамма

Первоначальные данные ученых говорят о том, что заболевание, вызванное «омикрон»-штаммом, пациенты переносят в более легкой форме. Однако окончательные выводы по этому поводу делать пока рано. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. <…> Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом „омикрон“, как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», — сказала эксперт в эфире телеканала CBS.

Медик пояснила, что весь цикл — от заражения до выздоровления — занимает продолжительное время. Поэтому ученые окончательно поймут, какую статистику покажет «омикрон»-штамм, только через несколько недель. Даже если течение болезни у всех пациентов будет легким, все равно на текущий момент важно действовать очень оперативно, считает Керкхове. Только так получится взять под контроль распространение штамма.

«Большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Большее количество госпитализаций может означать большее количество смертей. Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма по всему миру», — добавила ван Керкхове.

Ранее глава Красного креста объяснил появление в мире новых штаммов коронавируса недостаточным уровнем вакцинации населения по всей планете.