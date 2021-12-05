Глава Красного креста объяснил появление новых штаммов коронавируса

Появление в мире новых штаммов коронавируса связано с тем, что уровень вакцинации от COVID-19 на планете все еще недостаточный. Такое мнение выразил президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Он отметил, что массовые прививки помогут прервать не только распространение вируса, но и его мутации.

«Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — заявил глава Красного Креста.

В интервью RT Рокка также выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны могут утаивать последние данные о новых штаммах. Он предполагает, что не сообщить мировому научному сообществу о своих открытиях государства могут из боязни оказаться в изоляции, под ограничениями со стороны своих соседей. Так недавно произошло с ЮАР, куда после данных об «омикроне» моментально прекратились полеты из многих стран.

«Нельзя винить южноафриканских ученых за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие. Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее», — считает Рокка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по уровню вакцинации регион остается одним из лидирующих в России, и заболеваемость действительно снижается. Однако власти региона находятся в тесном контакте с российским правительством на фоне появления в мире нового штамма.