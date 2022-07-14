ВОЗ назвала препараты, которыми не стоит лечиться от COVID-19

Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не стоит использовать для лечения легкой и средней формы COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Главным аргументом против применения данных препаратов было отсутствие масштабных исследований об их влиянии на организм заболевшего ковидом человека. При этом эксперты ВОЗ не уточнили, какие медикаменты подходят для лечения тяжелой формы COVID-19.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в Китае. Позднее ВОЗ объявила о распространении вируса в разных странах мира, что спровоцировало пандемию. Ученые до сих пор ищут эффективное средство в борьбе против COVID-19. Специалисты ВОЗ предупредили об опасности распространения штамма «омикрон» и порекомендовали носить маски.